Un fourgon blindé braqué à la kalachnikov à Lyon

Un fourgon blindé a été braqué vendredi matin, en plein centre-ville de Lyon, par au moins trois individus cagoulés et armés de kalachnikov, a-t-on appris de source policière. L’attaque s’est déroulée vers 9h dans une rue commerçante de la presqu’île de Lyon et n’a pas fait de blessés. Les transporteurs mis en joue ont obtempéré alors qu’ils s’apprêtaient à livrer des bijoux et des métaux à une société. Le parquet de Lyon évoque un butin d’une valeur de 275 000 euros, sans préciser sa composition.

Les auteurs ont ensuite pris la fuite à bord d’une Renault Clio noire avant que la police ne perde leur trace dans la commune de Villeurbanne, au terme d’une course poursuite. Un véhicule correspondant a été retrouvé incendié non loin de là, en bordure du périphérique à Bron, ont indiqué les pompiers.

Hélicoptère déployé

La gendarmerie a confirmé à l’AFP que l’un de ses hélicoptères avait été déployé pour participer aux recherches. Le 28 août dernier, neuf millions d’euros avaient été volés dans l’attaque d’un fourgon de la société Loomis à Lyon, l’un des plus gros butins depuis le «casse du siècle» du convoyeur de fonds Toni Musulin en 2009 – 11,5 millions d’euros. L’attaque n’avait, là aussi, pas fait de blessés, mais laissé des transporteurs «extrêmement choqués».

Deux transporteurs chargés d’or avaient aussi été attaqués en banlieue lyonnaise en décembre 2016 à Dardilly, pour une valeur marchande de 2,5 millions d’euros, puis en avril 2017 à La Tour-de-Salvagny.

