«Possible intrusion» dans un collège, les enfants confinés

Périmètre de sécurité à l’entrée de Saint Pierre d’Irube devant le collège Aturri pour selon la préfecture une « possible intrusion ». #SaintPierredIrube pic.twitter.com/QTSUZLhPov — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) October 21, 2021

Le Plan particulier de mise en sécurité (PPMS) a été déclenché et les «enfants sont confinés dans l’établissement et en sécurité», selon un communiqué. Une «intervention des services de sécurité est en cours dans l’établissement» et les «services du groupement de gendarmerie départemental (GGD) des Pyrénées-Atlantiques sont sur place», ajoute la préfecture.

À 11h, les services de gendarmerie «effectuent une levée de doute, sans difficulté à ce stade», selon la même source. Les gendarmes étaient en milieu de journée à l'intérieur de l'établissement pour procéder à des fouilles. Selon une correspondante de l'AFP sur place, les gendarmes aidés de policiers ont barré les voies d'accès au collège, dont les abords sont calmes.

Des parents d'élèves, affolés, qui viennent aux nouvelles, ont été renvoyés au numéro de téléphone mis en place par la préfecture qui a par ailleurs demandé aux familles «de ne pas se rendre sur place, afin d’éviter toute obstruction pour les services de sécurité».

(L'essentiel/AFP)