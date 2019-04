Le destin fou de ces deux rescapés du Bataclan

Le soir de l'attaque au Bataclan, Floriane, une jeune Parisienne, a perdu Renaud, son amour d'adolescence. «On allait se marier bientôt.» explique-t-elle à Radio Canada. Elle reste cachée, pendant des heures, dans les plafonds d'une loge d'artistes en espérant que son futur mari, perdu dans la foule, échappe aux tireurs fous. C'est le jour suivant qu'elle a appris que ce dernier n'a pas survécu, tout comme 129 autres personnes décédées dans la salle de concert.

«Quand mon père m'annonce, le lendemain, que Renaud est décédé, c'est la fin du monde, quoi! Renaud, je l'ai connu quand j'avais 16 ans. On s'est construits ensemble.» Pour faire le deuil et tenter de reprendre une vie normale, elle a commencé à rencontrer d'autres victimes qui, comme elle, font partie d'une association d'entraide. Et puis un jour, elle tombe sur Johannes à travers un regroupement sur les réseaux sociaux.

Se reconstruire à deux

Cet Allemand, installé à Paris depuis quelques années, assistait au même concert, au Bataclan. Il a pris la décision de se cacher derrière le bar après avoir perdu sa femme dans la foule. On lui a annoncé sa mort le lendemain. Au gré des discussions et des rendez-vous, les deux survivants tombent amoureux, un peu comme si le destin leur laissait une seconde chance. Cela fait aujourd'hui deux ans qu'ils se sont mariés. Floriane a d'ailleurs donné naissance à une petite Bérénice.

«C'était un peu ce qu'on n'avait pas réalisé de part et d'autre, avec Maud et Renaud, dit Floriane à la radio canadienne. C'était une façon de continuer à vivre pour eux. "Bérénice", ça veut dire qui porte la victoire. C'est une victoire sur la vie, c'est une victoire sur ce qu'on a vécu aussi... d'être toujours là et de pouvoir continuer à se focaliser sur l'avenir.» C'est dans un grand appartement, en banlieue parisienne, que le couple se reconstruit ensemble, sans oublier leur conjoint disparu. «On est fragiles, confie Johannes. Chaque étape qu'on franchit nous rend un peu plus résilients, un peu plus forts, quand même.»

