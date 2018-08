Nicolas Hulot a décidé de quitter le gouvernement

Après un an d'atermoiements et faute d'obtenir des avancées suffisantes en matière d'environnement, le ministre français de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a annoncé sa démission, mardi. «Je prends la décision de quitter le gouvernement», a déclaré Nicolas Hulot sur France Inter, après avoir confié qu'il se sentait «tout seul à la manœuvre» sur les enjeux environnementaux au sein du gouvernement.

Nicolas Hulot a précisé qu'il n'avait prévenu ni le président ni le Premier ministre de cette décision, par crainte qu'ils ne le convainquent de rester au gouvernement. «C'est une décision d'honnêteté et de responsabilité», a-t-il déclaré.

«Le Premier ministre, le président de la République ont été pendant ces 14 mois à mon égard d'une affection, d'une loyauté et d'une fidélité à toute épreuve», a confié le ministre, mais malgré cela, le gouvernement n'a pas su donner la priorité aux enjeux environnementaux, a-t-il plaidé, estimant n'avoir pu obtenir que des «petits pas». «Je vais prendre la décision la plus difficile de ma vie, je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux», a expliqué Nicolas Hulot.

À noter que Carole Dieschbourg, ministre Déi Greng de l'environnement au Luxembourg, a réagi à cette démission, en exprimant son «regret. C‘est un proche et c’était un allié important dans notre engagement commun pour le climat, la biodiversité et contre le nucléaire».

Nicolas Hulot : "Sur un enjeu aussi important, je me surprends tous les jours à m’accommoder des petits pas" #le79inter pic.twitter.com/bvCi9g7JSv — France Inter (@franceinter) 28 août 2018

Nicolas Hulot : "Si j'avais prévenu Edouard Philippe et Emmanuel Macron de ma démission, ils m'en auraient peut-être dissuadé" #le79inter pic.twitter.com/ENHulGWsZV — France Inter (@franceinter) 28 août 2018

#NicolasHulot Je regrette vivement la demission de Nicolas Hulot. C‘est un proche et c’etait un allie important dans notre engagement commun pour le climat, la biodiversite et contre le nucleaire. Le combat doit continuer - la cause environnementale est plus urgente que jamais! — Carole Dieschbourg (@DieschbourgC) 28 août 2018

