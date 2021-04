Etchebest s'insurge contre les dîners clandestins

Le chef français Philippe Etchebest a fermement réagi ce lundi matin au reportage diffusé par M6 sur des soirées mondaines clandestines dans des restaurants à Paris, pendant lesquelles les gestes barrières n’étaient pas respectés. «C’est lamentable et débile. Franchement, quelle image va ressortir de nous, les restaurateurs? On s’est battus pendant des mois pour obtenir des aides. On fait tout, aujourd’hui, pour essayer de faire en sorte d’avoir des réouvertures rapides et normales. Et aujourd’hui, une poignée d’individus salit notre profession, et ce n’est pas normal», a-t-il déclaré.

Philippe Etchebest souhaite que des sanctions soient prises contre les restaurateurs qui organisent ces dîners clandestins: «Il y en a toujours qui essaieront de tricher, mais il faut le dénoncer, et ces gens-là doivent être punis: ils renvoient une mauvaise image de notre profession, une profession qui défend ses valeurs et qui respecte les règles. Les gens qui vont à l’encontre de ça, il faut qu’ils soient punis», a-t-il déclaré.

«On montre ça aux gens, mais il faudrait montrer ceux qui respectent les règles et défendent tout ça: ils sont beaucoup plus nombreux. Je suis vraiment très en colère», a également affirmé le chef français.

(L'essentiel/20min)