Une archive de «Pyramide» avec Pépita crée un tollé

#Canap95 : Le jeu télévisé qui cartonnait, c'était "Pyramide", où Pepita distribuait les cadeaux aux gagnants. Et aujourd'hui, en revoyant les images, on se dit que ça devait pas être facile tous les jours pour elle... pic.twitter.com/WdAq85A2Fw — Quotidien (@Qofficiel) March 30, 2021

La chaîne TMC a proposé mardi un voyage dans le passé de la télévision française avec une émission spéciale année 1995, intitulée le «Canap95. L'occasion de redécouvrir des extraits affligeants du jeu télévisé «Pyramide», animé par Patrice Laffont, et diffusé sur France 2 de 1991 à 2003 (puis de 2014 à 2015). Pépita, une jeune femme noire qui tirait au sort la carte postale d'un téléspectateur, est ainsi victime de dérapages racistes et sexistes de la part de Patrice Laffont et des autres participants de l'émission.

On la voit ainsi remettre une boîte de jeu à un candidat qui lui propose de s'asseoir sur ses genoux. Puis un maître-mots commente sa tenue vestimentaire et la trouve «pulpeuse». Lorsque l'animatrice tire au sort une carte postale avec un chimpanzé, la voix off de l'émission s'exclame: «Oh c'est vous en photo Pépita!» Elle répond alors: «Oh tu m'as reconnu», avant que Patrice Laffont n'ajoute: «C'est à force de manger des bananes».

Ces propos ont provoqué l'indignation de nombreux internautes.

Je viens de tomber sur les archives de Pyramide dans #Canap95 : le choc, entre sexisme et racisme envers Pepita. Et dire qu’à l’époque nous regardions tous sans être choqués :/ — buzzstef (@buzzconseil) March 30, 2021

C’est hardccoorrreeee la séquence avec la pauvre #Pepita, je m’en remets pas !!! Quelle horreur !! #Pyramide #Canap95 — Lisa Nova (@LisaNova24) March 30, 2021

Bordel. Je viens de zapper sur #Canap95 ... le passage avec Pepita dans pyramide ... ça m’a fait mal au bide d’entendre ça. La violence des propos c’est chaud — Julien (@MajinBlog) March 30, 2021

La violence envers Pépita dans #Pyramide ... et les comportements de l’animateur Patrick Laffont. Wow. #Canap95 — Vanessa Barbier (@VanessaBarbier) March 30, 2021

Bordel la séquence Pyramide avec Pépita...

Je suis totalement en PLS — Grégory Ascher (@GregoryAscher) March 30, 2021

Le sujet sur Pyramide et Pépita vient de me glacer le sang... #Canap95 — C É D R I C (@uni_ced) March 30, 2021

OH LA LA !



Le magneto consacré à Pepita dans #Canap95 est tellement choquant.



Sexisme et racisme décomplexés à midi. HALLUCINANT et ÉDIFIANT ! pic.twitter.com/aC1ivB5LSe — Mehdi Omaïs (@MehdiOmais) March 30, 2021

(L'essentiel)