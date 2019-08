Un chirurgien suspecté de 200 viols sur mineurs

Un chirurgien se trouve en détention depuis mai 2017 en Charente-Maritime (France). Il est suspecté d'avoir abusé de plus de 200 enfants dans toute la France depuis plus de 20 ans, raconte la Charente Libre. Le spécialiste en chirurgie viscérale a été dénoncé par une de ses petites victimes et les enquêteurs ont mis la main sur ses journaux intimes dans lesquels il raconte dans le détail les abus qu'il a commis sur des enfants. Ces journaux comportent plus de 200 noms.

L'enquête a été très difficile car le chirurgien s'en prenait à ses victimes «en phase de réveil» lors de leur séjour à l'hôpital et la plupart n'avaient pas conscience d'avoir été abusées. Les enquêteurs ont également découvert des perruques, des objets sexuels ainsi que des images à caractère pornographique dans l'ordinateur du prévenu. Le médecin avait déjà été condamné à du sursis en 2005 en Bretagne pour détention et importation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique.

Le sexagénaire devra répondre de ses actes devant la cour d'assises. Le procès devrait se tenir en 2020 mais d'ici là, l'enquête se poursuit pour découvrir toutes les victimes évoquées dans les carnets intimes du chirurgien.

(L'essentiel)