«Ils réalisent qu'il y a un mort dedans?»

La foule était immense, dimanche aux Invalides, pour rendre un dernier hommage à Jacques Chirac, décédé jeudi à 86 ans. Des milliers de personnes ont fait la queue sous la pluie, en attendant de pouvoir s'incliner devant le cercueil de l'ancien président français. Certains, cependant, ont profité de l'occasion pour dégainer leur téléphone portable et prendre un selfie devant la dépouille de l'ex-chef d'Etat.

Se prendre en selfie devant le cercueil de Jacques Chirac, vous n'avez donc honte de rien ?On en est donc arrivé jusque là ? Cette obsession de toujours devoir montrer ce que l'ont fait et où l'on est sur Snapchat/Instagram, ça a atteint ce degré là ? Et bah... triste pays. https://t.co/VLq7Otm7uw— White Gullit. (@FlowrentinoFC) September 29, 2019

Sur des images diffusées dimanche par BFM TV, on peut en effet voir un individu portant des lunettes de soleil tendre les bras pour s'immortaliser devant le cercueil couvert d'un drapeau français. D'autres clichés similaires circulent sur les réseaux sociaux, provoquant l'écoeurement de nombreux internautes. Ils appellent au respect du défunt et de sa famille, ou à l'interdiction pure et simple des téléphones portables en cet instant solennel. Ce dimanche en fin de journée, les réactions outrées pleuvaient sur Twitter.

Imagines t'attends des heures pour rendre un dernier hommage à Jacques Chirac ... et la, t'as plus de batterie pour prendre un selfie à la con devant son Cercueil ...!!A quelle moment ce monde est parti en couille comme ça !!#Invalides pic.twitter.com/SVBUGVhyPr— RT Pierre (@RouatP) September 29, 2019

Qu'attend-on pour interdire les téléphones devant le cercueil de Jacques #Chirac? Chacun se permet de prendre une photo, ou pire, un selfie, quelle indécence #Invalides— Eléonore (@EleonoreSixou) September 29, 2019

Les gens qui font des selfies avec le cercueil de Jacques Chirac ... est-ce bien sérieux ?!C'est pas les Journées du Patrimoine hein ???? ...#Invalides— Matthieu Gariel (@MatthieuGariel) September 29, 2019

Apparement je ne suis pas la seule à être choquée par le fait que les gens prennent un selfie devant le cercueil de #JacquesChirac #invalides— Audrey M Photographie (@Audrey_M_Photo) September 29, 2019

Un selfie devant un cercueil...faut vraiment être limité ! Que ce soit Chirac ou n'importe qui d'autre !— Madame Clairon (@Madame_Clairon) September 29, 2019

À quel moment les gens se disent "je vais aller faire un selfie devant le cercueil de CHIRAC"À QUEL MOMENT ?" #Invalides— Esprit contr@dic'sean (@SpriContradict) September 29, 2019

Il ne fallait pas lire : « Les français peuvent rendre hommage à J. Chirac aux Invalides » mais : «Viens on va attendre 3h sous la pluie pour prendre un selfie tous sourires devant le cercueil».— JaneAustereLeretour (@JaneLeretour) September 29, 2019

photo et selfie devant le cercueil du président #Chirac : n'y a t-il plus aucune décence !!! #Invalides— Francois du Fou ن () (@FrancoisduFou) September 29, 2019

Si certains semblent comprendre le fait de vouloir immortaliser le cercueil de Jacques Chirac, ils dénoncent cette manie de vouloir se photographier soi-même devant la dépouille.

Le fait de prendre une photo ne me dérange pas ! Ceci est un moment historique de notre pays, il pourront raconter à leurs enfants et petits-enfants ! Mais faire un selfie devant le cercueil, à côté de la famille, c'est un manque total de respect ! #Invalides— Dresseur de Twittos (@Kaladriom) September 29, 2019

(L'essentiel/joc)