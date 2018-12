Deux retraités retrouvés morts à leur domicile

Les corps d'un couple de personnes âgées, tuées par arme à feu, ont été retrouvés dimanche, à leur domicile, à Guiscriff, dans le Morbihan, a indiqué lundi, le parquet de Lorient. Les deux victimes sont un octogénaire et une septuagénaire.

«La piste du meurtre suivi d'un suicide apparaît la plus probable compte-tenu des premiers éléments recueillis mais les investigations se poursuivent et une double autopsie sera pratiquée dans la semaine», a précisé la procureur, Laureline Peyrefitte, à l'AFP. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie du Faouët.

(L'essentiel/afp)