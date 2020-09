Une situation «préoccupante» chez les jeunes

«Ce n'est carrément pas possible, on ne peut pas laisser ce réservoir se constituer», «cette bulle de circulation», a prévenu le professeur Denis Malvy, chef du service maladies infectieuses et tropicales du CHU de Bordeaux, lors d'une conférence de presse.

En quelques semaines, les indicateurs sanitaires ont viré au rouge dans la Nouvelle-Aquitaine, et en particulier dans la Gironde, l'un des départements désormais les plus touchés en France par l'épidémie.

Les taux d'incidence y est de 65,6 cas pour 100 000 habitants dans la région et de 151,8 cas pour 100 000 habitants pour le département girondin, qui avait été très épargné au printemps.

À ce jour, 68 personnes sont hospitalisées pour Covid au CHU de Bordeaux, «un chiffre qui a doublé en une semaine», selon le directeur de l'hôpital Yann Bubien. Selon l'ARS, 21 sont en réanimation (27 pour la région).

«Il nous faut nous préparer à cette 2e vague»

«La situation n'est pas alarmante mais préoccupante», en tout cas «suffisamment sérieuse pour que nous ayions décidé de réactiver notre cellule de crise», a annoncé le directeur du CHU.

«Face à cette situation, il faut encore qu'on monte en puissance», a estimé la préfète de la Gironde et Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, tout en excluant l'hypothèse d'un reconfinement partiel, «pas du tout d'actualité».

Des dispositifs qui avaient cours durant «la première vague» ont été réactivés dans les Ehpad avec des «sas à l'entrée (...) pour filtrer». Des mesures bientôt renforcées pour les stades, «avec tout un périmètre autour où le masque sera obligatoire», a ajouté la préfète.

Pour le professeur Malvy, les prochaines semaines jusqu'à mi-octobre, seront «cruciales».«Rien ne s'oppose à ce qu'il (le Covid, nlr) soit aussi un virus saisonnier, c’est-à-dire que sa circulation soit multipliée à la faveur des chutes de température (...) Il nous faut nous préparer à cette 2e vague, qui est à mon avis hautement probable», a-t-il dit.

(L'essentiel/afp)