L'ado qui a accusé Samuel Paty avoue avoir menti

La collégienne de 13 ans, dont les critiques ont provoqué l'assassinat de son professeur d'histoire Samuel Paty en octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine, avoue avoir menti au sujet des caricature de Mahomet. Elle n'était pas présente en cours et aurait menti pour ne pas décevoir son père selon des informations révélées par Le Parisien.

La collégienne avait accusé l'enseignant d'avoir présenté, le 6 octobre, des caricatures du prophète en stigmatisant les élèves musulmans présents en classe. «Je n'étais pas là le jour des caricatures», a admis la collégienne lors de sa mise en examen pour «dénonciation calomnieuse» le 25 novembre dernier. Un mensonge aux conséquences dramatiques, Samuel Paty ayant été décapité quelques jours plus tard par un Tchétchène de 18 ans radicalisé.

Elle a pleuré en apprenant sa mort

«J'ai menti sur un truc», a confié la jeune fille aux enquêteurs. Elle aurait inventé sa présence en classe, et l'épisode des caricatures, pour ne pas décevoir son père, qui avait alors relayé et lancé la polémique et une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. «Si je n'avais pas dit ça à mon père, il n'y aurait pas eu tout ça et ça n'aurait pas pris cette ampleur», a-t-elle glissé au juge antiterroriste. La jeune fille a même «pleuré» en apprenant la mort de Samuel Paty.

Selon Le Parisien, une enquête de personnalité a révélé un sentiment d'infériorité par rapport à sa sœur et une relation fusionnelle avec son père. Elle se trouvait en difficulté sur le plan scolaire, aussi, et très souvent absente. «On ne comprend pas ce qui a motivé cet acharnement», relativise pourtant l'avocate de la famille de l'enseignant décédé, qui trouve les déclarations de la collégienne «trop légères».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)