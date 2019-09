Macron utilise une appli qui surveille ses ministres

«J'aurais pu changer tout le monde autour de la table. Je vous ai gardés mais je vous ai demandé de changer un peu. Si vous ne changez pas, je vous change!» Cet avertissement, Emmanuel Macron l'a lancé le 11 septembre lors d'un séminaire gouvernemental à l'Élysée, selon Le Figaro. Afin de voir si le message est bien passé, et histoire de mettre la pression sur ses ministres, le président français recourt désormais à une application pour suivre de près l'avancement des différents chantiers du quinquennat.

Après un épisode de turbulences marqué par la fronde sociale des «Gilets jaunes» et alors que s'ouvre une période périlleuse pour l'Exécutif, le chef de l'État est bien conscient que les Français les attendent au tournant, lui et son gouvernement. Mise au point par trois hauts fonctionnaires, l'application permet de surveiller en temps réel l'évolution des réformes en cours ou leur taux d'effectivité. L'Elysée précise que l'outil est destiné à un usage interne. En tout cas pour l'instant.

Chaque chantier du gouvernement – chômage, finances, limitation de la vitesse à 80 km/h – est accompagné d'un curseur indiquant son avancée. La barre se colore en vert si la mise en pratique est fluide et rapide, et vire au rouge si elle est trop lente. Parmi les mauvais élèves, on trouverait notamment la réforme du chômage, révèle Europe 1. Et les ministres sont prévenus: le président a d'ores et déjà fait savoir qu'il voyait trop de rouge sur son application.

(L'essentiel/pga)