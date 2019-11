Ses clichés de Cancun font enrager la Toile

"Je demande pas qu'on me donne un SMIC, juste qu'on me donne les besoins nécessaires pour étudier dans des conditions favorables"La colère d'une étudiante de Lyon 2 ⤵ pic.twitter.com/zMRmLIRf5V— BFMTV (@BFMTV) November 13, 2019

Rendre ses proches un brin jaloux lorsqu'on publie des clichés de vacances idylliques, c'est une chose, mais lorsqu'on est étudiante et qu'on dénonce dans des médias les conditions de précarité dans lesquelles vivent de nombreux étudiants en France, s'en est une autre... Réagissant mercredi dernier sur BFMTV à l'immolation par le feu d'un étudiant à Lyon le 8 novembre dernier, la jeune femme de 19 ans, qui étudie à l'université de Lyon, a vivement critiqué la précarité des étudiants.

«La condition des étudiants, ce n'est plus possible, on étudie pour faire marcher l'économie du pays. Je fais une journée d'étudiante normale de 8 h à 18 h mais moi après je dois aller travailler jusqu'à 2 h du mat et le lendemain je dois me lever à 6 h. Comment voulez-vous que j'ingurgite correctement toutes les informations qu'on me donne pour pouvoir réussir ma vie ?» lance-t-elle.

Suite à cette interview, des internautes ont retrouvé sa trace sur les réseaux sociaux et ont notamment pu découvrir sur son compte Instragram de nombreuses photos de vacances, dont certaines prises sur un voilier à Cancun (Mexique) ou d'autres encore, où on la découvre sur une plage au Portugal. Certains internautes ont aussi pointé «une garde-robe bien fournie en articles haut de gamme». Face à cette polémique, la jeune femme a «riposté» en verrouillant son compte Instagram et en le rendant privé.

Voyages à l'international #cancun, garde robe bien fournie en articles haut de gamme, vacances régulières, bref encore une qui a manipulé les opinions à grands renforts de mensonges et de slogans populistes.Encore une amie de @LTolbiac ! pic.twitter.com/xapMQ3efLZ— Laurent SEGNIS (@LaurentSegnis) November 14, 2019

