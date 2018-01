Des téléphones fixes dans chaque cellule

«Cela favorise la réinsertion en maintenant les liens familiaux», a justifié le ministère de la Justice. Paris a lancé un appel d'offres pour équiper quelque 50 000 cellules de téléphones fixes, révèle Le Monde.

La mesure fait suite à une expérience menée «avec succès» dans une prison de la Meuse (nord-est): on y trouve un combiné par cellule, hors quartier disciplinaire. Les détenus ont accès à quatre numéros, après vérifications par les autorités. Ils ne peuvent pas être joints de l'extérieur, mais ils peuvent recevoir un «bip» de leurs proches.

Surpopulation

Comme partout en Europe, les prisons françaises sont équipées de cabines. Mais les gardiens doivent y accompagner les détenus, ce qui est de plus en plus difficile compte tenu de la surpopulation carcérale et du manque d'effectifs.

Pour les autorités, il s'agit aussi d'enrayer les tensions liées au trafic de mobiles. Rien que sur les six premiers mois de 2017, 19 339 appareils ou accessoires ont été saisis en prison, pour une population de 70 000 détenus.

(L'essentiel/arg)