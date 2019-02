La suspecte venait de sortir d'un hôpital psy

Interpellée immédiatement après l'incendie, l'un des plus meurtriers dans la capitale française depuis près de 14 ans, une quadragénaire avait été placée en garde à vue, mardi matin, avant d'être conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, en fin de journée. Unique en France, cette structure, surnommée l'«I3P», accueille des personnes présentant à la fois un «danger imminent pour la sûreté des personnes» et «des troubles mentaux manifestes».

L'habitante avait été «arrêtée en état d'alcoolémie alors qu'elle tentait de mettre le feu à une voiture», d'après une source policière. En conflit récurrent avec un voisin pompier, elle s'était disputée avec lui dans la soirée et la police s'était déplacée pour un trouble de voisinage, a indiqué une autre source policière.

Internée une dizaine de fois

Quand je l'ai croisée, elle m'a souhaité: "Bon courage", en me disant que j'aimais bien les flammes. Là, j'ai senti l'odeur de brûlé. Et je me suis aperçu qu'elle avait mis le feu à tout l'étage. Elle s'est ensuite sauvée en courant, raconte à Franceinfo Quentin, le jeune homme qui a eu l'altercation avec l'incendiaire présumée. Elle a dû mettre le feu chez moi pour se venger, explique-t-il. Un voisin m'a expliqué qu'il y avait du papier devant ma porte avec du bois». Accompagné de sa petite amie, le pompier avait mis en garde les policiers intervenus pour le tapage nocturne, quelque temps avant le feu: «Elle est complètement folle, un jour il y aura un accident».

Internée une dizaine de fois, elle était sortie fin janvier, de l'hôpital psychiatrique de Saint-Anne à Paris, selon la source proche. Ses antécédents judiciaires font apparaître trois procédures où elle a été mise en cause, sans jamais être condamnée. Deux furent classées sans suite en 2016, en raison d'un «état mental déficient», selon une source judiciaire, l'une pour un «vol précédé de dégradations» et l'autre pour des violences.

Selon une autre source proche du dossier, les dégradations en question seraient liées à un départ de feu. Par ailleurs, en 2017, une autre procédure pour «violences conjugales» avait été classée sans suite, car l'infraction était insuffisamment caractérisée.

Dans l'arrondissement cossu de l'ouest de la capitale où l'incendie a ravagé un immeuble entier, les opérations de police et d'urgence ne sont toujours pas terminées. Une vingtaine de pompiers, encore sur place, maintiennent «un dispositif de surveillance», avec observation et rondes.

