Une rafale de 126 km/h observée dans la nuit

en ce moment || une ligne orageuse circule sur les #Pyrénées-Atlantiques. A son passage une rafale de vent à 126 km/h a été observée à #Socoa pic.twitter.com/Jt4Cok6TyB — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 2, 2020

«En ce moment, une ligne orageuse circule sur les Pyrénées-Atlantiques. À son passage une rafale de vent à 126 km/h a été observée», a tweeté Météo France. Le temps lundi sera marqué par une nouvelle perturbation entraînant pluies et vents forts sur la quasi totalité du pays. Des vents soutenus souffleront sur la façade atlantique dès le matin et progresseront vers la Nouvelle-Aquitaine, et l'Occitanie en cours de journée.

Les rafales atteindront 70 à 80 km/h, voire 90 à 100 km/h le long des Pyrénées et en Corse. Météo France a levé l'alerte orange vents forts dans l'ensemble des départements où elle avait été mise en place dimanche soir, selon un bulletin diffusé à 6h. Il s'agit du Loiret, de l'Yonne, de la Côte d'Or, de l'Indre, du Cher, de la Nièvre, de la Saône et Loire, de l'Allier et du Puy de Dôme.

(L'essentiel/afp)