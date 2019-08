Un adolescent marseillais torturé au chalumeau

Un mineur âgé de plus de 16 ans a déclaré aux enquêteurs avoir été séquestré et torturé, a indiqué une source proche du dossier. Selon La Provence, qui a révélé l'affaire, il a reçu des coups, a été brûlé au bras et au sexe. Il souffre de brûlures au troisième degré. Ce sont finalement des jeunes de la cité qui l'auraient libéré. Puis c'est un automobiliste qui l'aurait récupéré et conduit à l'hôpital européen, où il a été pris en charge mardi. Ses jours ne sont pas en danger.

«L'enquête suit son cours», a indiqué la direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) chargée des investigations depuis mercredi. L'enquête a été ouverte pour «violences accompagnées ou suivies d'actes de torture ou de barbarie et séquestration». Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade.

L'un des quartiers sensibles de Marseille

Selon le journal, la victime qui s'est enfuie du foyer dans lequel elle avait été placée, est connue défavorablement de la police pour des faits de trafic de produits stupéfiants.

La cité Félix-Pyat (3e arrondissement) où se sont déroulés les faits figure parmi les quartiers sensibles de Marseille en proie au trafic de drogue. 68 réseaux de distribution de produits stupéfiants ont été démantelés sur les Bouches-du-Rhône en 2018, contre 50 en 2017, avait annoncé la préfecture de police en début d'année.

(L'essentiel/afp)