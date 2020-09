Menacée de viol, Iris Mittenaere «va agir»

Trop, c’est trop. La reine de beauté n’en peut plus des messages reçus par des harceleurs sur ses réseaux sociaux. Samedi 12 septembre 2020, Iris Mittenaere, 27 ans, a poussé un violent coup de gueule en story Instagram. Notamment après avoir reçu des menaces de viol.

«J’ai reçu des propositions… Vous savez que ce n’est pas anonyme? Parce que je vois vos profils… et les propositions complètement tordues et les jalousies de certaines je les vois aussi», a posté la Française élue Miss Univers 2016. Elle a ensuite précisé que si elle était habituée aux jalousies elle commençait à «saturer avec les malades mentaux». «La semaine prochaine, je vais commencer à agir. Le harcèlement n’est pas impuni. Les menaces de viol non plus. J’ai vos profils», a-t-elle menacé sous-entendant qu’elle pourrait activer la justice. Elle a terminé son message sur une note plus positive. «Bref, je ne laisserai personne m’enlever mon sourire. Je suis très heureuse et me rends compte chaque seconde que j’ai la chance de vivre. Même si un nombre mircocosmique de gens me dérange», a-t-elle dit.

(L'essentiel/fec)