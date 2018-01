Nordahl L. impliqué dans deux autres disparitions?

Son avis de disparition est toujours affiché aux quatre coins de la France. Lucas Tronche est introuvable depuis le 18 mars 2015 aux alentours de 17h15. Alors âgé de 15 ans, l'adolescent se dirigeait vers un arrêt de bus de la commune de Bagnols-sur-Cèze (sud-est) pour se rendre à un cours de natation. Depuis, il s'est évanoui dans la nature et personne n'a été mis en examen dans cette affaire. «C'est un dossier qui dure depuis presque trois ans, on n'a jamais eu une piste sérieuse», déplore Me Isabelle Mimran, l'avocate des parents de Lucas sur BFM TV.

@OcciTribune merci de nous aider à diffuser le portrait robot temoin et l'avis de disparition de Lucas Tronche #JeChercheLucas #soutien #rt pic.twitter.com/3LODMdpZgS— Claude (@SClaude30) 24 avril 2017

Le dossier pourrait cependant enfin évoluer. La chaîne d'info en continu annonce en effet que la juge d'instruction a lancé des investigations pour explorer une éventuelle piste menant à Nordahl L. Mis en examen pour meurtre précédé d'un enlèvement dans l'affaire Maëlys et pour assassinat dans l'affaire Arthur Noyer, le trentenaire pourrait en effet être impliqué dans plusieurs autres disparitions non résolues. Dont celle du jeune Lucas Tronche. Les enquêteurs vont notamment procéder à des vérifications téléphoniques concernant Nordahl L.

Lien avec une autre enquête?

Il faut dire que le trentenaire connaît bien la région où vivait Lucas Tronche: quelques-uns de ses proches y vivent, et l'ex-militaire s'y serait rendu à plusieurs reprises. La famille de Lucas ne s'enflamme cependant pas. La piste Nordahl L. reste une hypothèse parmi tant d'autres. «Il y a eu un corbeau qui a envoyé des lettres anonymes, il y a eu potentiellement une vidéo de surveillance qui aurait capté Lucas mais sans que l'on puisse retrouver les bandes, éventuellement un suspect tel que Nordahl L. est un rebondissement comme un autre et on ne sait pas ce que cela va donner», estime Quentin Chaix, de l'association Enfants disparus.

Les enquêteurs vont également réaliser des vérifications dans le cadre d'une autre disparition d'ado, celle d'Antoine Zoia, 16 ans. Le jeune homme est introuvable depuis le 1er mars 2016. La dernière fois qu'Antoine a été vu, il se rendait dans un tabac de Clarensac, près de Nîmes (sud-est). La piste Nordahl L. va, là aussi, être étudiée avec attention.

(L'essentiel/joc)