Les Parisiens surpris par un bruit d'«explosion»

L'explosion mystère à Paris interrompt les joueurs quelques secondes à Roland-Garros. https://t.co/x1zriO5O71 — Vincent Glad (@vincentglad) September 30, 2020

Mercredi, vers 12h, un énorme bruit semblable à une explosion a été entendu à Paris, et plus largement en Île-de-France, de quoi surprendre même les joueurs de tennis en plein match à Roland-Garros, en l'occurrence Stanislas Wawrinka et Dominik Köpfer. Il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son, selon les premiers éléments officiels.

Rapidement les réseaux sociaux se sont emballés, évidemment, le bruit suscitant de nombreuses réactions et interrogations. Mais «il n'y a pas d'explosion», a très vite rassuré la préfecture de police de Paris, sur Twitter. «C'était un bruit sourd, les murs ont vibré», explique une source de L'essentiel sur place. La préfecture de police a également appelé la population à ne pas «encombrer les lignes de secours».

#àVotreService Suite a une #détonation ou #explosion entendue sur l'ensemble du département il y a 5 minutes

Il s'agit d'un avion qui a franchit le mur du son au-dessus de Paris. — Police Nationale 91 (@PoliceNat91) September 30, 2020

(nc/L'essentiel)