Un célèbre chef accusé d’agression sexuelle

«Le 8 janvier 2019, tu es entré dans ma chambre pendant que je dormais et tu as essayé d’entrer dans mon lit et de m’agresser sexuellement.» Dans un long et poignant témoignage publié le 1er août sur Instagram, la jeune Canadienne Bonny Peter raconte le jour où un cuisinier français a bouleversé son existence. Elle explique qu’elle préfère ne pas nommer la personne dont elle parle, de peur d’être poursuivie pour diffamation. «Il est beaucoup plus prestigieux que je ne le suis, mais j’espère que les gens pourront rassembler les pièces du puzzle», explique la jeune femme.

Ce témoignage a été mis en lumière quelques jours plus tard par les journalistes culinaires Julie Mathieu et Muriel Tallandier, rapporte 7 sur 7. Sur Instagram, elles expliquent avoir mené leur propre enquête et disent avoir reçu plusieurs témoignages accusant cette même personne, un célèbre chef parisien. «Par respect pour la parole des victimes, le travail de la justice et ce qu’il reste de la présomption d’innocence, et parce que nous sommes fondamentalement contre les tribunaux populaires, nous ne dirons pas son nom», écrivent les deux journalistes.

Selon Bonny Peter, l’homme avait 38 ans au moment des faits. Il serait marié et père de famille. D’après la Canadienne, six autres femmes l’accusent d’agression sexuelle. «Je ne peux rester silencieuse plus longtemps, sachant que tes employées, ton personnel, les femmes autour de toi dans ta communauté peuvent se tromper en pensant que tu n’es pas une menace», écrit la jeune femme de 26 ans.

Selon le site spécialisé Atabula, le chef en question serait au courant des accusations qui le visent. Il aurait prévenu ses proches de son intention de quitter la France. «Dans la foodosphère, tout le monde connaît son nom mais il ne peut, pour l’instant, être rendu public pour des questions juridiques évidentes. À notre connaissance, aucune plainte n’a encore été déposée contre lui», peut-on lire sur la plateforme, qui ajoute que plusieurs enquêtes journalistiques sur les violences sexuelles dans le milieu de la gastronomie seraient en cours.

(L'essentiel/joc)