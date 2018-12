Un hommage sera rendu aux victimes de l'attentat

Un rassemblement citoyen est organisé dimanche à Strasbourg en hommage aux victimes de la tuerie mardi, qui a fait quatre morts et douze blessés, à l'appel d'associations et de partis politiques, a-t-on appris samedi de sources concordantes. «Strasbourg, notre ville d'origine ou d'adoption, ville de cœur, ville ouverte, capitale des droits humains, symbole de paix et d'amitié a été touchée en plein cœur par le fanatisme et l'obscurantisme», écrivent dans un communiqué commun les nombreuses associations appelant au rassemblement à partir de 10h30 place Kléber.

«Le temps est au deuil, au recueillement et à la solidarité», est-il ajouté dans le communiqué. «Compte tenu de la nature de ce temps de recueillement, les services de l'État et la ville de Strasbourg ont décidé d'accompagner la tenue de cet événement, aux côtés des organisateurs», a indiqué la préfecture. Au lendemain de l'attentat mardi dans le centre historique, la préfecture avait pris un arrêté interdisant «tout rassemblement statique ainsi que toute manifestation (cortège ou rassemblement) jusqu'à nouvel ordre sur l'ensemble du territoire de la commune de Strasbourg».

Après deux jours de traque, Chekatt a été tué jeudi vers 21h par un équipage de la brigade spécialisée de terrain (BST) qui l'avait repéré rue du Lazaret, dans le quartier du Neudorf. Emmanuel Macron s'est recueilli vendredi soir devant la statue du général Kléber, sur la place éponyme et a déposé une rose à côté des nombreuses bougies, des fleurs et des messages laissés depuis mercredi par les passants.

(L'essentiel/afp)