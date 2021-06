Les gendarmes dispersent la fête, il perd une main

Cinq gendarmes ont été blessés lors de l'intervention pour disperser une rave party illégale à Redon, en Bretagne, et un jeune participant «de 22 ans a perdu une main», a annoncé samedi matin le préfet d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier. Deux gendarmes ont été évacués à l'hôpital de Redon, a-t-il précisé, en dénonçant «des heurts d'une grande violence». «1.500 personnes», selon le préfet, s'étaient donné rendez-vous pour une rave party en hommage à Steve Maia Caniço, décédé à Nantes il y a deux ans lors de la Fête de la musique, en tombant dans la Loire au moment de l'intervention de la police.

La gendarmerie est intervenue dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué la préfecture. «Depuis plusieurs heures les forces de l'ordre sont confrontées à des individus violents qui refusent de quitter les lieux», a-t-on indiqué de même source. La gendarmerie nationale a confirmé dans un tweet qu'une opération était «en cours» suite à la tentative d'installation d’un Teknival, et indique que «plus de 400 gendarmes» sont engagés «pour faire cesser les troubles». Selon la préfecture, les fêtards ont tenté d'installer la rave party sur l'hippodrome de Redon.

#Redon Opération en cours suite à la tentative d'installation d’un #Teknival.



➡️ Individus violents refusent de quitter les lieux de ce rassemblement interdit.

➡️ Plus de 400 #gendarmes engagés pour faire cesser les troubles.@bretagnegouv @Gendarmerie_35 pic.twitter.com/aX9l7QZ5CQ — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) June 19, 2021

Selon les autorités, interrogées par l'AFP, «les forces de l’ordre font face à des individus très violents et essuient des jets de cocktail molotov, boules de pétanque, morceaux de parpaings». «À cette heure, plusieurs blessés sont dénombrés de part et d’autre. Ils sont pris en charge par les services de secours et les associations de protection civile, mobilisés sur place par le préfet», indique la préfecture sur Twitter.

«Depuis hier soir, il n'y a pas de musique», mais «les individus qui participent à cette rave illégale sont toujours présents sur site», a précisé à l'AFP la préfecture samedi matin. Vendredi, la préfecture d'Ille-et-Vilaine avait pris un arrêté d'interdiction craignant qu'un «rassemblement festif à caractère musical de type teknival ou rave-party» puisse regrouper «plusieurs centaines de participants dans le département». Cet arrêté est valable jusqu'à lundi 8h.