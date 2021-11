La joggeuse était en fait chez sa grand-​​mère

On en sait un peu plus sur les circonstances de la disparition de la jeune joggeuse, qui avait simulé son enlèvement le 8 novembre dernier, en Mayenne. Selon BFM TV, l’adolescente de 17 ans a passé la nuit chez sa grand-mère, à Sablé-sur-Sarthe, à quelques minutes à pied du kebab où elle est réapparue le lendemain. La lycéenne était en possession des clés du logement, mais on ignore pour l’heure si sa mamie était chez elle lors de cette fameuse nuit.

La proximité du domicile de la grand-mère avec le restaurant n’avait pas manqué d’intriguer les enquêteurs. Le récit lacunaire et peu cohérent de la jeune fille avait renforcé les doutes des autorités, qui n’avaient notamment jamais pu identifier la camionnette verte qu’évoquait la joggeuse dans son témoignage. Lors d’un interrogatoire plus poussé, vendredi dernier, l’adolescente avait craqué et avoué avoir tout inventé. Elle fera l’objet d’une procédure pour dénonciation d’infraction imaginaire.

(L'essentiel/joc)