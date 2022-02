Des Français doivent obtenir un nouveau QR Code

Les Français qui ont reçu une vaccination initiale avec une seule dose pour cause d'infection au Covid et qui ont fait leur rappel vaccinal, avant le 1er février, doivent actualiser leur attestation de vaccination, à partir de ce mardi. C'est ce qu'indique l'assurance maladie.

Il faut se rendre sur la plateforme attestation-vaccin.ameli.fr. et scanner un nouveau QR code avec l'application TousAntiCovid, qui remplacera l'ancien. Il est aussi possible de récupérer son attestation sous format papier dans une pharmacie ou l'occasion d'une consultation chez son médecin traitant. «La nouvelle codification affiche clairement que le rappel est fait, que le passe vaccinal a une durée permanente et qu'il permet de voyager», note l'assurance maladie.

Validité permanente

Cette démarche est rendue obligatoire par une évolution réglementaire au niveau européen. Jusqu’au 1er février 2022, l’attestation de vaccination comporte la mention 2/2 devant l’indication «Nombre dans une série de vaccins/doses». Cette mention ne permet pas de savoir si la personne a bien reçu sa dose de rappel. En conséquence: le passe vaccinal a une durée limitée.

À partir du 1er février 2022, l’attestation de vaccination comportera la mention 2/1 pour indiquer qu’une injection a été faite dans le cadre de la vaccination initiale et qu’une injection a été faite dans le cadre du rappel. En conséquence: le passe vaccinal a une validité permanente. Si l’actualisation de l’attestation de vaccination n’est pas faite, la durée du passe vaccinal sera limitée à sept mois après la date du rappel, jusqu’au 15 février 2022; 4 mois après la date du rappel, à partir du 15 février 2022.

