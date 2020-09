Macron manque de s'étouffer à cause du masque

Emmanuel Macron : « Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque » pic.twitter.com/f0ynTsj1v7 — BRICE DE NICE (@CARPEdI56046538) September 8, 2020

L'anecdote de l'ancien président américain George Bush qui était passé deux doigts de s'étouffer avec un bretzel est rentrée dans les annales. Le président français va-t-il connaître le même sort? Il y a de quoi se poser la question après le moment compliqué vécu par Emmanuel Macron dans un lycée de Clermont-Ferrand.

Venu promouvoir l'égalité des chances, le président français a été pris d'une quinte de toux, ce qui l'a poussé à retire son masque pour tousser. La situation ne s'est pas arrangée par la suite, ce qui l'a amené à plaisanter: «Je vais essayer d'aller au bout». La fin du calvaire? Pas vraiment... Le chef de l'État a ensuite définitivement retiré le masque en tissu qu'il portait tout en promettant de «garder ses distances».

«J'ai dû absorber un truc du masque»

Un collaborateur lui a alors apporté alors un verre d'eau, et le président de demander «un masque plus léger» sous le regard figé de l'assistance, un brin déconcertée. «Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque», a-t-il expliqué avant de se reprendre.

Forcément, les internautes y sont allés à cœur joie entre plaisanteries et critiques d'un président qui ne donnerait pas l'exemple. Voici un florilège de réactions:

Apprenons les gestes barrières avec Emmanuelmacron Macron : retirer le masque et tousser dans la main pic.twitter.com/Me8aonHQvl — Amine (@artiom75) September 8, 2020

Le fameux respect des gestes barrière et du port du masque par Emmanuel Macron pic.twitter.com/lbfFxnZYv9 — Nora (@noracharef) September 8, 2020

