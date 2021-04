Important incendie d’entrepôt au nord de Paris

L’incendie d’un entrepôt de 4 000 mètres carrés à Aubervilliers, en proche banlieue parisienne, qui n’a fait aucun blessé, était toujours en cours en milieu de matinée vendredi mais désormais sans risque de propagation selon les pompiers. «Le risque de propagation est maintenant écarté», a déclaré la porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la lieutenante-colonel Claire Boët.

L’incendie s’est déclaré entre 5h et 6h vendredi matin dans un entrepôt d’environ 4 000 m², à Aubervilliers, selon la porte-parole. Cet entrepôt stocke entre autres des antiquités et des tissus. Le sinistre n’a fait aucun blessé et une cinquantaine de personnes habitant aux alentours ont été évacuées et prises en charge par la mairie, a-t-elle précisé.

L’incendie, proche des voies entre La Courneuve et La Plaine, a entraîné l’interruption du trafic de plusieurs lignes de transports. «Trois lignes sont toujours interrompues en raison de l’incendie: le RER B entre Aulnay et la Gare du Nord, la ligne K, et le TER Paris-Laon (Aisne)», sans impact sur la circulation des TGV, a indiqué la SNCF. «La reprise du trafic est attendue vers midi sur ces trois lignes», a-t-elle précisé.

«La qualité de l’air risque localement d’être impactée», a estimé Airparif sur Twitter. Selon la lieutenante-colonel Boët, «il n’y a pas de risques à avoir par rapport à la nature des fumées dégagées» d’après les prélèvements du laboratoire central de la préfecture de police et l’équipe spécialisée NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique) de la brigade des sapeurs-pompiers.

