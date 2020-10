Une rafale à... 186 km/h à Belle-​​Ile-​​en mer

Tempête Alex: les images des violentes rafales de vent à Quiberon pic.twitter.com/erNFtqbqhU — BFMTV (@BFMTV) October 2, 2020

Une rafale enregistrée à 186 km/h à Belle-Ile-en mer, une autre à 157 km/h à Groix: 80 000 personnes étaient privées d'électricité dans le Morbihan après le passage de la tempête Alex, tandis que les vents violents continuaient à sévir dans l'Ouest, deux départements bretons restant placés en vigilance orange pour vents violent et pluie inondation.

Dans le sud et l'est de la France, les Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance rouge pour pluie et inondation. Douze autres départements restaient en vigilance orange pour orages ou pluie et inondation. Dans le Morbihan, «80 000 personnes sont actuellement privées d’électricité (...) sur la bande littorale et dans l’est du département», a annoncé la préfecture dans un communiqué à 5h du matin. «Les équipes d'ENEDIS Bretagne sont mobilisées sur le terrain pour rétablir le courant dans les meilleurs délais», a-t-elle ajouté.

Toute la région touchée

Jusqu'alors en vigilance rouge, le Morbihan était repassé dans la nuit en vigilance orange, puis en jaune à 6h du matin, a annoncé Météo France. Aux toutes premières heures de vendredi, les pompiers du Morbihan avaient déjà effectué «plus de 80 interventions», selon la préfecture, en particulier pour des chutes d'arbres ou d'objets, des toitures envolées, comme dans un collège à Vannes, ou des câbles électriques tombés à terre. En Loire-Atlantique, les pompiers ont réalisé 25 interventions depuis le début de la tempête, surtout pour des arbres tombés sur la voie publique.

Le vent, accompagné d'importantes précipitations, a frappé fort sur toute la région mais encore plus sur le Morbihan comme en témoignent les relevés de rafales dans la nuit de jeudi à vendredi: 186 km/h à minuit à Belle-Ile-en-Mer, puis 162 un peu plus tard, 157 à l'île de Groix, 135 à Sarzeau, sur le continent. Preuve que toute la région est affectée par cette tempête, Météo France a également relevé une rafale à 129 km/h à Cholet(Maine-et-Loire), 122 à Noirmoutier (Vendée) 119 à l'île d'Yeu (Vendée) et 116 à Rennes.

Des établissements scolaires fermés

Dans son bulletin de 3h du matin, Météo France indiquait que «l'enroulement dépressionnaire a traversé le Morbihan et les Côtes d'Armor et se situe sur la Baie du Mont-Saint-Michel». Les rafales encore attendues sur les départements en orange «sont de 100 à 120 km/h dans les terres pour un peu plus sur les littoraux et caps exposés».

En prévision de cette première tempête d'automne, la préfecture du Morbihan avait notamment annoncé en fin de journée la «fermeture des établissements scolaires, d'enseignement supérieur et accueils de mineurs de l'ensemble du département» jusqu’à samedi, ainsi que l'interdiction des sentiers littoraux entre jeudi soir et samedi matin.

"200m² de toiture sont tombés"



Le directeur d'un collège à Vannes constate les dégâts sur son établissement après le passage de la tempête Alex pic.twitter.com/jLsw3Bd10B — BFMTV - Matinale (@PremiereEdition) October 2, 2020

(L'essentiel/afp)