Bernard Tapie agressé: «Il est KO et très fatigué»

Frappés, ligotés et cambriolés: Bernard Tapie et son épouse ont été violentés, dans la nuit de samedi à dimanche, par quatre hommes qui se sont introduits dans leur maison de Seine-et-Marne avant de prendre la fuite avec des bijoux. Vers minuit et demi, à Combs-la-Ville, le couple a été surpris dans son sommeil par des agresseurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires qui les ont attachés avec des câbles électriques et frappés, a relaté à l'AFP une source proche de l'enquête.

L'homme d'affaires de 78 ans, qui souffre d'un double cancer de l'estomac et de l’œsophage, a notamment reçu «un coup de matraque sur la tête» mais les deux victimes n'ont pas été hospitalisées, a précisé la procureure de Melun, Béatrice Angelelli, qui a ajouté que des bijoux avaient été dérobés. L'épouse de Bernard Tapie, qui a reçu des coups au visage, est parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d'où elle a donné l'alerte, selon la source proche de l'enquête. Elle a été transportée à l'hôpital pour consultation.

«C'est du solide les Tapie»

«Elle a reçu plusieurs coups mais elle va bien», a déclaré à l'AFP le petit-fils de l'ancien député et ex-ministre de la Ville, Rodolphe Tapie. «Toute ma famille les a rejoints sur place, ils sont bien entourés», a-t-il ajouté. «Mon grand-père a refusé d’être emmené, il est resté chez lui, il est KO, très fatigué», a-t-il poursuivi. Dominique Tapie «a été tirée par les cheveux parce qu'il y avait un trésor qu'il fallait trouver... Bien entendu, il n'y avait pas de trésor, et la violence a été d'autant plus forte qu'ils ne trouvaient rien», a déclaré à l'AFPTV le maire LR de la ville, Guy Geoffroy, qui a vu le couple après l'agression.

L'épouse de Bernard Tapie «a pris pas mal de coups, son visage en porte les traces», a rapporté le maire, qualifiant d'«impensable et honteuse» cette agression. «Bernard Tapie est un petit peu fatigué par la maladie et les traitements subis», a-t-il ajouté. «Ils sont en état de choc, mais c'est du solide les Tapie», a lancé M. Geoffroy, qui connaît depuis 20 ans l'homme d'affaires qui possède une demeure à Combs-la-Ville, «Le moulin du Breuil», à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Paris.

Entrés par une fenêtre du premier étage, sans éveiller l'attention des gardiens, les cambrioleurs ont dérobé deux montres, dont une Rolex, des boucles d'oreilles, des bracelets et une bague, selon une source proche de l'enquête. L'Élysée a indiqué que le président Emmanuel Macron avait appelé Bernard Tapie.

