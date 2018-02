La patron de Quiksilver Pierre Agnès est mort

Le groupe Boardriders, propriétaire des marques Quicksilver, Roxy et DC Shoes, a confirmé ce vendredi que les recherches pour retrouver Pierre Agnès, étaient définitivement abandonnées. Le groupe évoque une perte tragique. «Nous sommes anéantis par la perte soudaine et inattendue de Pierre. Il était un vrai entrepreneur, un dirigeant charismatique et notre ami», écrivent Thomas Chambolle, directeur financier de Boardriders, et José Clédera, directeur des ressources humaines du groupe.

Pierre Agnès, 54 ans, était porté disparu en mer depuis mardi. Il était parti pêcher au large de Capbreton, dans le sud-ouest de la France. Son bateau avait été retrouvé échoué sur le rivage, sans personne à bord.

Pierre Agnès, un ancien champion de surf et membre de l'équipe de France, est originaire de Capbreton où il vit. Il a débuté il y a près de 30 ans sa carrière chez Quiksilver, y gravissant peu à peu les échelons, jusqu'à prendre la présidence du groupe pour l'Europe, puis la direction générale pour le monde.