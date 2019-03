Quesada déjà impliqué dans plusieurs affaires

Mis en examen pour «diffusion d'images pédopornographiques» et «corruption de mineur», Christian Quesada, superchampion des «12 coups de midi», vient de passer sa deuxième nuit en prison. Car l'homme a été placé en détention provisoire, décision rare prise par un juge dans ce genre d'affaire. Pourquoi?

Selon Le Parisien, Christian Quesada est un récidiviste. Voici une dizaine d'année, il avait déjà été impliqué dans trois affaires concernant des mineurs. «Il a un casier judiciaire et a déjà eu affaire à la justice, pour des faits de même nature» que ceux qui lui sont reprochés actuellement, confirme le procureur à nos confrères. Déjà, des faits de «corruption de mineur», de «détention d'images pédopornographique» et «d'exhibition» avaient été reprochés à Christian Quesada en 2001, 2003 et 2009.

Des vidéos ignobles

Lundi, lors de l'interpellation de l'ex-champion suite à la plainte d'une fille de 17 ans auprès de laquelle il s'était fait passer pour un mineur sur les réseaux sociaux, la police a découvert des centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles, que Christian Quesada échangeait avec d'autres internautes.

Selon l'avocate de Quesada, son client «était effondré, résigné même à un moment, mais il va rester combatif. Il y aura forcément des demandes de remise en liberté à un moment.»

(L'essentiel)