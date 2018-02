Une amie de Jonathann lit ses SMS à la télévision

L'émission «19h le dimanche», diffusée sur France 2, est revenue le 4 février sur l'affaire Alexia. Dans ce reportage, les journalistes ont donné la parole à une amie de Jonathann Daval, le meurtrier présumé de la jeune femme. À l'image de l'entourage du jeune homme, Maria ressent un terrible sentiment de trahison et peine à comprendre comment le mari de la victime a pu jouer la comédie aussi longtemps. Commerçante à Gray-la-Ville, où vivait le couple, elle connaît Jonathann depuis plus de 10 ans.

Quelques semaines avant de passer aux aveux, le trentenaire écrivait encore des SMS à son amie, se plaignant des rumeurs circulant à son sujet. «Certaines personnes sont cruelles et sans cœur, j'essaye de ne pas en tenir compte, mais tout cela me fait très mal au cœur», a notamment écrit le mari d'Alexia pendant la période des Fêtes. En relisant ce message, Maria ne peut réprimer un immense soupir: «C'est monstrueux. C'est monstrueux de continuer à nous mentir par écrit. Qu'il ait caché la vérité, c'est pas pardonnable», réagit-elle. Le dernier message envoyé par Jonathann à Maria remonte à lundi matin, la veille de son placement en garde à vue et de ses aveux. «Il faut que j'arrête de lire ça», conclut la commerçante.

«Pour moi, il était innocent de toute façon»

Parallèlement dans «Sept à huit» sur Tf1, le frère de Jonathann Daval confiait son incompréhension: «Pour moi, il était innocent de toute façon. Venant de lui, ce n'était pas possible. Ça a été un vrai choc. Il était en pleurs, il disait qu'il regrettait, qu'il était désolé. Je lui ai dit que je serai toujours là pour lui et que je l'aimais», a expliqué Cédric, qui a pu voir son frère à sa sortie de garde à vue. Avant de passer aux aveux, le mari d'Alexia avait parlé au téléphone avec son frère, allant jusqu'à lui dire que jamais il ne ferait sa vie avec quelqu'un d'autre.

(L'essentiel/joc)