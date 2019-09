Une bagarre impliquant un policier a été filmée

SEVRAN (93)



Une vidéo circule depuis quelques heures sur les RS, on y voit une violente altercation visiblement initiée par un policier.



Les faits se sont déroulés à #Sevran en début de soirée, l'homme à tenté de se défendre mais s'est effondré en prenant un coup de Taser. pic.twitter.com/r0qwxZDlOz — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) September 11, 2019

La vidéo d'une interpellation, captée mercredi soir en banlieue parisienne, suscite l'indignation sur les réseaux sociaux. On y voit un échange verbal entre un policier et un jeune homme noir avant que le fonctionnaire se jette dans les jambes de l'individu pour le plaquer au sol. Repoussé, le policier revient à la charge à plusieurs reprises en assénant des coups de poing, auxquels l'homme répond également par des coups de poing dans une position de défense.

L'individu est ensuite interpellé après l'intervention d'un policier qui fait usage d'un pistolet à impulsion électrique de type taser. Sa garde à vue a été levée mercredi soir pour des raisons médicales et il a été hospitalisé, a indiqué le parquet à l'AFP, sans plus de précision. «Afin d'établir les circonstances exactes de cette interpellation, le préfet de police, Didier Lallement, a demandé la saisine administrative de l'Inspection générale de la police nationale et ordonné la suspension immédiate du fonctionnaire de police», a annoncé la Préfecture de police (PP) dans un communiqué jeudi soir.

L'homme impliqué est un médiateur social

Mercredi soir, une quinzaine de policiers se sont rassemblés devant le commissariat d'Aulnay-sous-Bois, la ville voisine, en signe de protestation contre la suspension «injustifiée» du fonctionnaire. Vendredi matin sur BFM TV, le directeur général de la police national (DGPN) a annoncé que le fonctionnaire ne serait pas suspendu. En réalité le fonctionnaire en question est actuellement en «arrêt» à la suite «d'un coup de poing», a expliqué le secrétaire général délégué du syndicat Alliance police nationale sur BFMTV. «Il n'aurait jamais dû être suspendu», a-t-il ajouté.

Les éléments ont également été transmis au parquet de Bobigny «pour appréciation», précise la préfecture de police. Une enquête judiciaire pour «violences par personne dépositaire de l'autorité publique» a par ailleurs été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) après la plainte de l'homme interpellé. Cet homme, qui travaille comme médiateur social, a déposé plainte, jeudi, au commissariat de Saint-Denis.

(L'essentiel/afp)