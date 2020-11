L'adoption de l'article 24 inquiète les médias français

«L'équilibre est réaffirmé entre la liberté d'informer et la protection des forces de l'ordre», a affirmé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lors d'un débat houleux. Face à la fronde des défenseurs des libertés publiques et des sociétés de journalistes, le gouvernement a précisé l'article litigieux qui pénalise d'un an de prison et 45 000 euros d'amende la diffusion de «l'image du visage ou tout autre élément d'identification» des forces de l'ordre en intervention quand elle porte «atteinte» à leur «intégrité physique ou psychique».

«Oui», journalistes et citoyens pourront continuer à filmer et à diffuser «sans intention malveillante», a affirmé le co-rapporteur LREM de la proposition de loi, Jean-Michel Fauvergue. «Ce n'est pas la liberté de penser qui est attaquée, ce qui est attaqué c'est cette haine qui est sur les réseaux sociaux», a-t-il ajouté.

Article controversé

L'insoumis Ugo Bernalicis a ainsi fustigé «une entreprise de dissuasion massive d'aller manifester et d'aller filmer ce qu'il se passe en manifestation. C'est une nouvelle forme d'entrave de manifester et d'informer». Comme la gauche, des élus du groupe centriste avaient d'ailleurs proposé de supprimer l'article.

A l'inverse, le patron des députés LREM et ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a jugé que la «proposition du gouvernement nous permet d'y voir clair» et de «rassurer», après des «procès d'intention». «Si la liberté de la presse peut être attaquée, les policiers et les gendarmes peuvent l'être également», a souligné M. Darmanin, après avoir soufflé le chaud et le froid sur cette disposition, suggérant parfois de la durcir.

Les contempteurs ne désarment pas: un rassemblement est prévu samedi après-midi, place du Trocadéro à Paris, à l'appel d'organisations de journalistes, syndicats et collectifs de défense de droits humains qui dénoncent également le nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Plusieurs dirigeants de médias ont exprimé leur préoccupation concernant l'article 24, dont la direction de l'information de l'AFP. Dans une tribune publiée vendredi sur le site du Monde, les directions des rédactions de très nombreux médias se sont engagées aussi à ne pas accréditer leurs journalistes pour couvrir des manifestations, au nom de la liberté de la presse.

(L'essentiel/afp)