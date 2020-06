Il retrouve ses enfants et sa femme morts dans la piscine

Un drame est survenu mardi dans une maison de Juvignac, près de Montpellier (sud). En rentrant chez lui vers 23 h, un homme a retrouvé sa femme et ses deux garçons de 5 et 2 ans morts dans la piscine familiale encore en construction. Avec l’aide de son associé qui l’accompagnait, le père de famille a appelé les secours et sorti les corps de l’eau.

En état de choc, il a été pris en charge par la gendarmerie. Les pompiers et le SMUR ne sont pas parvenus à réanimer les trois victimes, rapporte le «Métropolitain». Drame familial ou crime? Les circonstances de cette tragédie sont encore floues, et les enquêteurs attendent les résultats des autopsies pour en savoir davantage.

«Un premier examen externe des corps n’a mis en évidence aucune trace suspecte. Aucune trace particulière de lutte, ni d’effraction n’a non plus été constatée sur place», a fait savoir mercredi le procureur de la République, Fabrice Bélargent.

(L'essentiel/joc)