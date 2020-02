Une fillette d'un an recherchée, la mère arrêtée

Nathalie Stéphan, la mère de Vanille, un an, pour laquelle une alerte enlèvement a été déclenchée, a été retrouvée tôt dimanche matin dans un hôtel de Nantes et placée en garde à vue. Mais sa fille est toujours recherchée, a indiqué le procureur de la République d'Angers. «La mère a été placée en garde à vue pour soustraction de mineur par ascendant. Le dispositif a permis ce matin de retrouver la maman dans un hôtel de la ville de Nantes, l’inquiétude est extrêmement grande car l’enfant n’a pas encore été retrouvée», a annoncé Eric Bouillard lors d'une conférence de presse, précisant que la mère avait laissé des indications à la police pour rechercher sa fille dans la région d'Angers.

La mère souffre de troubles psychologiques et doit prendre un traitement. Elle avait déjà soustrait une autre de ses filles, mais l'avait finalement rendue. Nathalie Stéphan, 39 ans, était hébergée depuis un an dans le centre maternel d’Angers, un foyer pour femmes enceintes et mères isolées, où elle pouvait continuer à accueillir régulièrement sa fille.

Son enfant avait été confiée à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et placée dans une famille d'accueil par le juge des enfants. «Dans le cadre de ce placement éducatif elle pouvait voir sa mère pendant un temps donné de la semaine, cette semaine c'était 48 heures qui était prévu», a ajouté le procureur, précisant «qu'aucun incident n'avait été noté ces dernières semaines». La mère avait quitté le foyer vendredi à 11h et aurait dû ramener sa fille à 17h30 à sa référente de l’aide sociale à l'enfance.

#AlerteEnlevement La petite fille aurait été enlevée au 3 rue Lebas à Angers. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197, ou envoyez un mail à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr pic.twitter.com/XV89ahNFg4 — Alerte Enlèvement (@AlerteEnlevemnt) February 8, 2020

