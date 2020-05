Une étrange odeur de soufre plane sur Paris

Un mystérieux phénomène intrigue de nombreux habitants de la région parisienne. Dimanche soir, une odeur désagréable semble s’être propagée dans la région, et les témoignages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Il est question d’une odeur de soufre, d’œuf pourri ou de plastique brûlé. «Mais c’est quoi cette odeur à Paris? On dirait un mélange entre insecte brûlé dans une hampe halogène et le vieux chou de Bruxelles», a notamment décrit une utilisatrice de Twitter. Certains habitants se sont par ailleurs plaints de maux de tête.

Les pompiers de Paris ont confirmé au Parisien avoir reçu de nombreux appels, mais sont bien embêtés lorsqu'il s’agit d’expliquer les raisons de ce phénomène. Il pourrait être lié aux gros orages ayant sévi dans la nuit de samedi à dimanche. «Cela semble lié aux intempéries de la nuit dernière car d’autres départements font ce constat», ont-ils avancé tard dans la soirée.

La mairie de Paris a fait savoir qu’aucun incendie ou accident industriel n’avait été signalé dans la région. Les fortes précipitations sont là aussi évoquées: «Ce pourrait être lié au brassage des réseaux d’assainissement à cause des fortes pluies qui fait remonter les gaz de décomposition», a supposé Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie. Celui-ci a assuré dimanche soir qu’il n’y avait «aucune raison de s’alarmer».

Le mystère pourrait bien s’épaissir au fil des heures. Selon Le Figaro, le même phénomène serait en effet survenu à Los Angeles (Californie). De nombreux internautes américains se sont plaints dimanche d’une odeur nauséabonde envahissant les rues.

Pendant ce temps sur les réseaux sociaux, entre théories du complot foireuses et réactions humoristiques, les internautes s’en sont donné à cœur joie.

(L'essentiel/joc)