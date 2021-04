Bernard Tapie au 20h: «On était les gens à abattre!»

Lundi soir, Bernard Tapie était l’invité du journal de 20h de TF1. Face à Gilles Bouleau, il a raconté l’enfer que son épouse et lui-même ont vécu, la nuit du 3 au 4 avril derniers. Éprouvé par le cancer qu’il combat depuis presque quatre ans, Tapie a accepté, sans trop s’étendre, de livrer son ressenti, après ce home jacking très violent survenu dans sa maison de Combs-la-Ville.

«La seule façon d’arriver à passer au-dessus de cet événement, c’est surtout de ne pas en faire un souvenir, a confié l’ex-ministre et homme d’affaires de 78 ans. Et comme ma femme nous regarde et qu’elle est traitée, parce qu’elle a beaucoup de mal à revivre cet événement toutes les nuits, si ça ne vous dérange pas, j’aimerais bien qu’on n’en parle pas».

«Ils ont roué ma femme de coups»

Bernard Tapie a précisé, parlant de Dominique, son épouse: «Ils l’ont rouée de coups pendant près d’une heure. La pauvre, elle en a perdu le sommeil… Elle va être obligée d’avoir recours à des traitements psychologiques. Et ça, je le vis très mal».

Toujours combatif, l’ex-boss de l’OM apparaît toutefois marqué par la violence de ses agresseurs: «Je n’ai rien fait pour mériter ça. Il y avait une haine dans leur façon de parler. Ils disaient: ‘Ta gueule, ta gueule!’ Et pas simplement ‘Tais-toi!’ On était les gens à abattre!» Bernard Tapie, qui souffre d’un cancer de l’estomac, de l’œsophage, des poumons, du cerveau et des reins, avait, il y a quelques jours, expliqué avoir aussi reçu un coup de matraque sur la tête et estimé qu’il y aura, peut-être, des séquelles pour sa tumeur au cerveau.

Bernard Tapie sur l'agression dont lui et sa femme ont été victimes : "La seule façon d'arriver à passer au-dessus de cet évènement, c'est surtout de ne pas en faire un souvenir [...] J'aimerais bien qu'on n'en parle pas."



#BernardTapie #LE20H @GillesBouleau. pic.twitter.com/K9SxkddxBH — TF1LeJT (@TF1LeJT) April 26, 2021

(L'essentiel/Laurent Siebenmann)