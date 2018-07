Plus de 700 kg de tabac à narguilé saisis à Paris

La marchandise était prête à être aromatisée et conditionnée: plus de 4 000 emballages d'un kilo encore non utilisés, 300 kg d'arômes et une centaine de kilos de glucose liquide ont été découverts dans ce laboratoire caché derrière une enseigne spécialisée dans la vente de meubles orientaux. La perquisition dans le local commercial a également permis de mettre la main sur des outils de pesage et sertissage, des fûts et des bacs «dans lesquels du tabac était en phase de décantation», ainsi que de nombreux paquets de tabac, précise le communiqué du ministère.

Les matières premières (tabac brut, emballages et arômes liquides) étaient importées via des sociétés basées dans plusieurs pays européens et au Moyen-Orient avec lesquelles le gérant de la société utilisant le local commercial «avait noué des relations suivies». Ce gérant et un autre homme ont été interpellés dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée au Service national de douane judiciaire (SNDJ) par le parquet de Pontoise.

«Le schéma de fraude révélé dans cette affaire, déjà observé dans d'autres pays européens, n'avait jusqu'à présent jamais fait l'objet d'une constatation en France», se félicite le ministère. En 2017, 238,2 tonnes de tabacs ont été saisies sur le territoire national et 112,3 tonnes à l'étranger sur renseignement de la douane française.

(L'essentiel/afp)