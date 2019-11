Couple poursuivi après le meurtre d'une escort-​​girl

Un couple a été mis en examen pour meurtre à Lyon et écroué après la découverte du corps d'une escort-girl de 23 ans retrouvée pieds et poings liés dans le Rhône, le 30 octobre, a-t-on appris mardi auprès du parquet. L'homme, «qui serait la dernière personne à être entrée en contact avec la victime», et sa compagne ont été déférés samedi, puis mis en examen dimanche pour meurtre et placés en détention provisoire, a précisé le parquet de Lyon.

L'autopsie de la jeune femme a révélé l'existence d'une plaie «par objet perforant mais il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un couteau», a ajouté cette source. La victime, «entravée au niveau des membres inférieurs et supérieurs», et dont le cadavre a été retrouvé «dans un état de décomposition avancé», selon les pompiers, non loin d'un pont du VIIe arrondissement de Lyon, «se livrait à la prostitution par le biais de sites d'escort-girls», avait indiqué le parquet, la semaine dernière.

Le suspect, âgé de 39 ans, aurait poignardé la victime puis appelé sa compagne, âgée de 26 ans, pour l'aider à se débarrasser du corps, selon une source policière. Le père de la compagne avait également été interpellé mais laissé en liberté à l'issue de sa garde à vue, d'après cette source. La famille de la jeune femme avait déclaré sa disparition le 23 octobre.

(L'essentiel/afp)