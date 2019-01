Des milliers de personnes dans les rues de Paris

Plusieurs milliers de personnes, dont beaucoup de jeunes, ont défilé dimanche à Paris dans une ambiance festive pour la 13e «Marche pour la vie». Les manifestants s'opposent à l'avortement et se prononcent pour la liberté de conscience des médecins. «Vivre est un droit», «IVG: dire la vérité, c'est dissuader», «Protéger le faible, ça c'est fort», proclamaient les différentes pancartes dans le cortège parti de la Porte Dauphine pour rejoindre le Trocadéro.

Derrière une banderole de tête affirmant «la vie n'offre aucune garantie, l'avortement ne laisse aucune chance», 50 000 personnes selon les organisateurs, 7 400 selon la police, ont participé à cette marche dont l'un des thèmes cette année était de défendre «l'objection de conscience» des médecins qui refusent de pratiquer des avortements.

Chiffres stables

Évoquant les 220 000 enfants «empêchés de naître» chaque année (216 700 avortements ont été pratiqués en France en 2017, un chiffre stable depuis 2001), les organisateurs l'ont souligné: la France est «le seul pays d'Europe» où ce nombre «ne diminue pas». Pour la deuxième année consécutive, la manifestation accueillait une délégation de professionnels de santé, à l'initiative notamment de l'association «Nos mains ne tueront pas».

Au dos d'une des blouses blanches présentes, figuraient les mots «J'ai été embryon, je suis médecin et je ne tue pas». Venue en famille, avec son mari et ses trois enfants, Valérie de Beauregard «trouve incroyable» que l'objection de conscience des médecins puisse être remise en cause. «La liberté de l'homme, c'est la conscience», souligne-t-elle. Elle veut aussi défendre, en s'opposant à la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes, «le droit à la filiation, qui est inaliénable».

Selon son délégué général Nicolas Sévillia, la marche de dimanche est «l'acte premier de la mobilisation citoyenne contre la révision de la loi bioéthique».

