Une femme et 3 enfants meurent dans un incendie

Le feu est parti du 17e étage et s'est propagé au 18e et dernier étage, ainsi qu'aux étages inférieurs. Les pompiers ont retrouvé les corps sans vie des victimes en début de soirée, alors qu'ils «finalisaient l'extinction du sinistre» qui a également blessé six habitants et trois pompiers, a précisé un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

(L'essentiel/afp)