Deux miraculés survivent à un crash d'avion

Alertés par des riverains qui avaient vu un avion chuter, les secours sont arrivés en nombre peu après 20H00 dans la zone industrielle, s'attendant au pire. Mais plus de peur que de mal. «Le bardage de la façade du bâtiment donnant sur la terrasse, dans lequel le nez de l'avion s'est encastré, a amorti le choc.

Les deux personnes qui se trouvaient à bord étaient conscientes et n'ont été que légèrement blessées», ont expliqué les pompiers, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès. Prises rapidement en charge par les secours, les deux victimes, un homme et une femme, ont été par précaution évacuées vers l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon.

Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés et une grue a été nécessaire pour enlever l'avion, un Piper de 4 places, qui rejoignait l'aéro-club voisin de Bron. L'entreprise qui a servi de piste d'atterrissage improvisée à l'appareil n'a pas non plus été trop endommagée. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Il pourrait s'agir d'une panne de carburant...

(L'essentiel/afp)