La piste du complot familial se précise

Il s’est caché dans le renfoncement d’un immeuble et a attendu que sa femme sorte de chez elle pour lui asséner deux coups de batte de baseball. Mais Jérôme G. n’a pas agi seul: les responsables de l’enquête sur le meurtre de Magali Blandin ont la conviction que l’éducatrice spécialisée a été victime d’un complot familial. Mis en examen et incarcérés pour complicité de meurtre, les parents de Jérôme G. sont soupçonnés d’avoir aidé leur fils à échafauder son plan sordide. RTL explique qu’un double soupçon pèse sur les beaux-parents de Magali Blandin.

En automne dernier, Jérôme G. versait 20 000 euros à un groupe de Géorgiens chargés d’éliminer son épouse. Selon une source proche du dossier, à la même époque, les parents du meurtrier lui ont transféré une somme d’argent conséquente. Simple coïncidence? L’avocat du couple dément fermement toute complicité: «Jérôme G. n’avait pas de travail, était en instance de divorce. Financièrement les choses étaient un peu compliquées, et il y avait la nécessité de régler des frais d’avocat. Il s’agit d’une aide classique de parents à enfant», explique à «Ouest France» Me Gwendoline Ténier, avocate de la belle-mère de Magali. Les juges, eux, sont d’un tout autre avis.

«Pas d’indices graves et concordants»

Les beaux-parents de Magali Blandin sont également soupçonnés d’avoir épaulé Jérôme G. pour son passage à l’acte, l’aidant à élaborer un alibi. C’est pour cette raison que les deux suspects, mis en examen, ont été placés en détention malgré leur âge avancé (ndlr: 72 et 75 ans). Les avocats du couple ont l’intention de déposer plusieurs recours. «Il n’y a pas d’indices graves et concordants justifiant une mise en examen», a affirmé à «Ouest France» Me Gwendoline Ténier,

Les obsèques de Magali Blandin doivent se dérouler ce jeudi, dans la commune de Bain-de-Bretagne, d’où est originaire sa famille. Dans l’avis mortuaire, ses proches rendent hommage à la mère de famille, qui «nous a quittés à l’âge de 42 ans, avec toute sa gentillesse, tragiquement et contre sa volonté».

(L'essentiel/joc)