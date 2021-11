L'ex-​​ministre lorraine balance sur son collègue

@aurelifil affirme, dans #VIPol, "avoir refusé des avances de Jérôme Cahuzac"



️ "À cause de cette histoire, ma réserve parlementaire a été réduite au strict minimum", a-t-elle continué, ajoutant que François Hollande "ne l'a pas crue" pic.twitter.com/lVOdKIQ8to — franceinfo plus (@franceinfoplus) November 29, 2021

L'ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti a fait des révélation sur le sexisme en politique. La Meurthe-et-Mosellane, originaire de Villerupt, a confié avoir été «sanctionnée» suite aux avances de Jérôme Cahuzac. À l'époque des faits, les deux socialistes n'étaient pas encore ministres, mais députés. «J'ai refusé ses avances extrêmement insistantes. J'étais membre de la commission des Finances et ma réserve parlementaire, à ce moment-là attribuée par le président de la commission, a été réduite quasiment au strict minimum», a-t-elle dénoncé sur France Info.

Des années plus tard, en 2012, les deux se sont finalement retrouvés dans le même gouvernement de Jean-Marc Ayrault, suite à l'élection comme président de la République de François Hollande. L'ex-élue de la Moselle affirme qu'elle leur a immédiatement fait part de cet épisode problématique. Mais aucun n'a jugé bon d’intervenir. «Personne ne me croyait [...] Jérôme Cahuzac racontait que nous avions eu une histoire ensemble et que je vivais très mal notre prétendue séparation. C'est ça la réalité de la vie politique».

Rappelons que M. Cahuzac, ancien ministre délégué au Budget, a par la suite démissionné du gouvernement après des accusations de fraude fiscale. Une affaire qui a durablement entaché la présidence de François Hollande. En 2018, il a été condamné en appel à deux ans de prison ferme, deux ans avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 300 000 euros d'amende.

(th/L'essentiel)