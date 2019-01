Des journalistes lynchés par des «gilets jaunes»

Plusieurs journalistes ont été pris à partie samedi lors de l'acte IX des manifestations de «gilets jaunes» dans l'Hexagone et un agent de sécurité qui accompagnait une équipe de LCI a été frappé à Rouen. Une vidéo diffusée par le quotidien régional Paris Normandie montre cet agent, qui accompagnait avec un collègue deux journalistes de la chaîne d'information, être entouré et roué de coups par plusieurs personnes, dont certaines portant un gilet jaune, alors qu'il était à terre.

Il souffre d'une fracture du nez, a indiqué Thierry Thuillier, patron de l'information du groupe TF1. «Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte», a-t-il dit. Une plainte a été déposée. À Paris, une équipe de journalistes de LCI a aussi été prise à partie par quelques manifestants et une journaliste jetée à terre avant d'être protégée par d'autres manifestants. À Toulon, dans le Var, deux journalistes vidéo de l'AFP ont été menacés alors qu'ils filmaient des échauffourées, avant de trouver refuge dans un restaurant. D'abord pris à partie par un jeune homme sans gilet jaune, ils ont été poursuivis par une dizaine de personnes et ont reçu «des claques dans le dos, dans la caméra» et un «coup de pied dans la hanche», a raconté l'un d'eux.

À Marseille, la tension est brièvement montée, au début de la manifestation, quand une dizaine de gilets jaunes ont empêché de travailler une journaliste vidéo de France 3 et deux photographes locaux, les contraignant à s'éloigner, en insultant: «les journalistes, qui ne font que mentir». «La seule info, c'est sur les réseaux sociaux», criait la «gilet jaune» à l'origine de l'incident.

VIDÉO. Une équipe de journalistes de la chaîne LCI ciblée par des manifestants à Rouen. Les deux journalistes étaient accompagnés de deux agents de sécurité, dont l'un a dû être transporté à l'hôpital.

Acte IX des gilets jaunes à Toulouse. Et encore des journalistes agressés. Cette fois-ci ma collègue vidéaste a été menacée, insultée et violentée dans une voiture aux couleurs de La Depeche du Midi.

Acte IX des gilets jaunes à #Toulouse. Et encore des journalistes agressés. Cette fois-ci ma collègue vidéaste a été menacée, insultée et violentée dans une voiture aux couleurs de La Depeche du Midi. Rien ne justifie cela ! #Giletsjaunes @ladepeche31 pic.twitter.com/bM2ugCWDx5 — Manon Haussy (@Manon_Haussy) 12 janvier 2019

(L'essentiel/afp)