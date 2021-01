Après #Metoo, un hashtag #Metooinceste

«J'avais 15 ans, mon frère», «c'était mon grand-père», «l'oncle cool de la famille»: dans la foulée de l'affaire Olivier Duhamel, un hashtag #Metooinceste suscitait samedi «des centaines» de témoignages sur Twitter, selon le mouvement féministe #Noustoutes. Sur le modèle du mouvement #Metoo qui a enclenché une vague de libération de la parole des femmes dénonçant agressions et harcèlements sexuels à partir de 2017, ce nouveau hashtag intervient «dans le sillage de la publication du livre de Camille Kouchner, "La familia grande"», note le mouvement féministe dans un communiqué. Elle révèle dans ce livre que son frère jumeau a été victime d'inceste par son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, lorsqu'il avait 14 ans.

Pour #Noustoutes, «ces témoignages viennent confirmer ce que disent et répètent depuis de nombreuses années» les professionnels de la protection de l'enfance: «les personnes qui commettent le crime d'inceste viennent de tous les milieux», les adultes réagissent «peu ou mal» et les signaux envoyés par les victimes «ne sont pas entendus». Le mouvement estime que «nous aurions la possibilité de détecter ces violences très vite et de les faire cesser», plaidant notamment pour des «campagnes de prévention massives» et pour une meilleure formation des professionnels qui travaillent au contact d'enfants.

‍⚖️42 secondes qui résument 8 ans de sévices, 2 ans de sévices sexuels et une vie d’un courage éclatant et admirable. #MeetooInceste. pic.twitter.com/7k069Jao5J — Jeanne LEPIC (@JeanneLepic) January 17, 2021

Le hashtag #metooinceste était en deuxième position dans les tendances sur Twitter en fin d'après-midi samedi. Au fil des messages entremêlés de réactions de soutien et d'appels à «faire trembler les murs», se succédaient les témoignages. «J'avais 5 ans. En une soirée, ce frère de ma mère a bouleversé ma candeur (...) En une seconde j'avais 100 ans», rapportait une internaute. «Je jouais aux légos. Il est venu dans mon dos. C'en a été fini de grandir. J'avais cessé de vivre», témoignait un autre.

#MeetooInceste

J avais 11 ans , c était mon oncle.

J ai parlé, omerta familiale , comme souvent . Ma cousine à été sa victime aussi , après plus de 20 ans de souffrance , elle est décédée à 52 ans , elle avait fini par le dire , omerta à nouveau . — Laure Blanchard (@LaureBlanchard7) January 17, 2021

«La première fois, j'avais 3 ans, mon cousin avait 14 ans. Effroi. Trauma à vie et amnésie pendant des années», confiait encore un troisième. L'inceste reste un sujet profondément tabou dans la société et encore minimisé, alors qu'il serait massif en France avec près d'une personne sur dix potentiellement touchée.

J'avais entre 11 et 14 ans.

C'était mon frère.

J'ai 57 ans et je suis toujours victime de ce passé.

Hormis ma fille, je n'ai jamais rien construit. Ma vie sociale, professionnelle ou sentimentale n'est qu'une succession d'échecs et d'isolement. #MetooInceste — Anne-Marie JOVER (@jover_anne) January 16, 2021

#MeetooInceste à 5 ans un oncle, 12 ans un toubib, 12 ans un« ami » de la famille, à 50 ans début de sortie de l’amnésie et constat des dégâts provoqués, une vie en dents de scie ou la dérision m’a permis de tenir

12 ans d’analyse pour tenir debout — micluc (@jeannecocteau) January 17, 2021

(L'essentiel/apn)