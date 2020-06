Un site d'ArcelorMittal en France paralysé

Des salariés et sous-traitants de l'usine d'ArcelorMittal, à Fos-sur-Mer, ont bloqué mardi matin l'entrée du site pour exprimer leur crainte d'une mise à l'arrêt des hauts-fourneaux fin juillet, démentie par la direction. Entre 8h et 9h, l'entrée principale de l'usine sidérurgique située à une quarantaine de kilomètres de Marseille a été barrée à l'appel de la CGT, une action qui aurait réuni selon le syndicat près de 150 personnes devant le site. Depuis l'arrêt d'un des deux hauts-fourneaux le 23 mars pendant l'épidémie de Covid-19, le site de Fos ne tourne plus qu'à 50%.

Cette interruption a suscité les craintes des employés quant à une possible fermeture de l'usine, qui emploie actuellement 2 500 personnes. «Nous arrivons bientôt à la fin du mois de juin, les salariés sont en colère et nous avons de vraies craintes sur leur avenir», s'inquiète Alain Audier, secrétaire général de la CGT d'ArcelorMittal Fos-sur-Mer. Il redoute également que le groupe, à la faveur de cette crise, n'impose une restructuration et des changements de poste à ses employés. Mardi, la direction d'ArcelorMittal a précisé dans un communiqué qu'il n'était «pas question d'une mise à l'arrêt des deux hauts-fourneaux fin juillet».

2 500 salariés et autant de sous-traitants

«Même si le niveau de commandes reste faible, nos équipes (...) travaillent pour enregistrer et produire des commandes ponctuelles». Le 5 mai, le directeur des ressources humaines Richard Pagnon avait expliqué qu'ArcelorMittal n'avait «aucune visibilité» au-delà du 30 juin pour le site de Fos, le marché de l'industrie automobile étant «durement frappé par la crise sanitaire». Le géant de l'acier a par ailleurs annoncé l'arrêt de la cokerie de Florange (Moselle) fin avril.

Outre ses quelque 2 500 salariés, le site de Fos fait également travailler 2 500 sous-traitants selon la CGT. Ses hauts-fourneaux, équipements industriels pouvant coûter des centaines de millions d'euros, ne peuvent jamais être totalement refroidis sous peine d'être définitivement inutilisables.

(L'essentiel/afp)