La députée anti-​​fake news a tweeté trop vite

Un «Gilet jaune» a-t-il fait un salut nazi lors des manifestations de samedi sur les Champs-Elysées? C'est du moins ce qu'ont voulu faire croire plusieurs comptes Twitter, dont Team Macron.

L'image, issue d'une retransmission en direct sur BFM TV, a également été reprise par Naïma Moutchou, députée LREM et rapporteuse de la loi contre la manipulation de l'information, mieux connue sous l'appellation de loi anti-fake news.

«Paris 1940? Non non, Paris 2018! Honte à ceux qui piétinent ainsi la République. Qu'ils sachent que leurs manœuvres n'y changera rien (sic): nous continuerons à transformer le pays et répondrons à la colère de ceux de nos concitoyens qui manifestent dans le respect de la loi», a-t-elle ainsi écrit sur Twitter.

Plusieurs internautes accusent les soutiens du gouvernement d'avoir manipulé ces images pour leur faire dire ce qui les arrange. Ils affirment qu'en activant le son de la vidéo, on comprend que l'homme dit en fait «ave Macron».

Comme le relève Libération, il est difficile d'établir avec certitude les mots prononcés par l'individu en question, sa voix étant recouverte par celle du présentateur Thomas Misrachi. Certes, on entend bien que le manifestant dit «Macron», mais le «ave» qui précède n'est pas distinct. Une spécialiste de la lecture sur les lèvres estime toutefois que l'homme prononce bien «ave Macron». Il s'agirait donc d'un salut romain et non d'un salut nazi. Naïma Moutchou, elle, a supprimé son tweet.

(L'essentiel/joc)