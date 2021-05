47 kg de drogue dans une voiture venant de Belgique

La douane a saisi, mardi dans le Nord de la France, 46,9 kg de pâte d'amphétamine, estimés à 700 000 euros à la revente, dissimulés dans les portières d'une voiture arrêtée à la frontière belge et conduite par un ressortissant espagnol, selon le parquet et la douane. Les douaniers de la brigade d’Halluin-Reckem ont arrêté, sur l'aire de Roncq sur l’A22, le véhicule en provenance de Belgique, immatriculé en Espagne, selon un communiqué publié vendredi par la direction générale des douanes et droits indirects.

Après que le chien a fait «un marquage», les agents ont approfondi le contrôle et découvert dans la structure des portières arrière 46 paquets contenant au total 46,9 kg de pâte d’amphétamine.

3 ans de prison

Jugé en comparution immédiate jeudi, le chauffeur espagnol âgé de 43 ans a été condamné à trois ans de prison, assorti d'un sursis simple d'un an, avec mandat de dépôt, et une amende douanière de 703 500 euros, a précisé la procureure de la République de Lille Carole Etienne, dans un communiqué. Il lui est également interdit de paraître en France pendant cinq ans.

En 2020, la douane française a saisi près de 89 tonnes de stupéfiants sur le territoire national et en haute mer, dont 1161 kg de drogues de synthèse.

